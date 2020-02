La quarantena di Petra Vidali, studentessa rientrata da Wuhan, è finita. Mentre il nord Italia si è risvegliato scosso dalle notizie sulla divulgazione del Coronavirus in Lombardia e Veneto, la 23enne veneziana ieri pomeriggio era in treno da Roma diretta verso casa. Trasferitasi nella zona dell'epicentro del virus per un master, al suo ritorno Petra ha fatto sapere che prima di tornare a Venezia si sarebbe fermata da un'amica che l'avrebbe aiutata con borse e borsoni frutto del ritorno dalla Cina. Una volta giunta in Italia con un volo militare, Petra ha dovuto, assieme alla cinquantina di connazionali, fermarsi in quarantena a Roma, un provvedimento che l'ha vista obbligata ad usare mascherina e guanti ovunque ad eccezione della sua camera. E l'isolamento, che doveva durare quattordici giorni, è stato azzerato dopo pochi giorni a causa dell'ipotesi di un contagiato. Così, dopo una ventina di giorni chiusa nel centro militare romano della Cecchignola le porte della libertà si sono schiuse e lei, stanchissima, dal viaggio in treno verso la sua laguna ha commentato: «Non mi sembra ancora di essere in Italia, ho iniziato a realizzarlo oggi che ero a passeggiare per Roma, faccio fatica ad abituarmi».

Come sono stati i giorni della quarantena, è stata dura?

«Le settimane sono passate velocissime, il personale dell'esercito era eccezionale, persone con molta umanità che hanno cercato di farci sentire a nostro agio dal primo giorno e ci hanno aiutato come possibile, in questa esperienza ho conosciuto veramente delle bellissime persone che spero di rivedere».

Come ammazzavi la noia?

«Leggevo, cantavo e suonavo (sui suoi profili social si possono vedere e ascoltare le sue cover battezzate Quarantine's cover, ndr), parlavo al telefono e cercavo di diffondere il più possibile la campagna Gofundme che ho iniziato, è una cosa a cui ci teniamo molto e a cui stiamo lavorando molto io e i miei amici (un'iniziativa per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di maschere per l'ospedale di Wuhan, raggiungibile all'indirizzo https://www.gofundme.com/f/fundings-to-buy-masks-for-hospitals-in-wuhan , ndr)».

Una volta libera cosa hai fatto?

«Siamo andati a fare visita a Hu Lanbo la direttrice della rivista Cina in Italia e le sue collaboratrici, poi ho fatto una passeggiata per Roma per dare uno saluto al Colosseo».

Quali sono le prime cose che farai quando tornerai a casa?

«Cercare di stare il più fuori possibile e poi ho alcuni progetti per raccolta fondi e sensibilizzazione a cui voglio lavorare. Quindi i prossimi giorni dovrò impegnarmi full time per cercare di realizzarli».

Sei in contatto con i tuoi amici cinesi, come stanno?

«Sono sempre in quarantena dentro i loro dormitori, come misura di sicurezza. Non escono più, però l'università provvede a colazione, pranzo e cena. La situazione all'infuori di Wuhan si sta attenuando, spero che anche a Wuhan si risolva presto».

Come hai festeggiato la fine della quarantena?

«Abbiamo già festeggiato con una carbonara ieri sera senza mascherine e oggi ho mangiato una cacio e pepe. Manca l'amatriciana (lo dice ridendo, ndr)».

Una volta uscita come hai raggiunto la stazione?

«Mi hanno portato con un mezzo alla stazione di Roma Termini, dalla quale sono partita per tornare a Venezia».

C'è qualcosa di cui sei grata in particolar modo alle forze dell'ordine per quello che hanno fatto?

«Tutto. L'umanità, l'ospitalità, mi hanno fatto sentire circondata da amici di cui mi potevo fidare, sono state veramente delle persone eccezionali».

Che si diceva tra voi bloccati dentro alla struttura militare della Cecchignola?

«Non vedevamo l'ora di conoscerci finalmente senza maschera».

Hai paura che le persone ti giudichino per la tua provenienza da Wuhan?

«Io sono fiera di essere di Wuhan».

Tomaso Borzomì

