La quarantena cui è costretto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (nella foto) ha imposto il rinvio, a data da destinarsi, della commemorazione da parte della Ue del 57° anniversario del disastro del Vajont. La visita era in programma domani e sarebbe intervenuto anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sono state confermate invece le iniziative commemorative organizzate dalle amministrazioni comunali di Erto e Casso, Vajont e Longarone per onorare la memoria delle oltre duemila vittime dell'ondata assassina scaturita dalla frana del monte Toc.

Stasera, alle 22.39 nel momento esatto in cui avvenne il sciagura, i paesi del Vajont si fermeranno: la commemorazione avverrà nella chiesa di Sant'Antonio al Colomber alla diga, allo scoccare dell'ora in cui 260 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna finendo nell'invaso costruito dalla Sade. Qui convergerà la lucciolata che alle 21.30 partirà da Erto. La giornata sarà dedicata alle celebrazioni religiose in tutti i comuni colpiti dalla tragedia. La cerimonia civile si svolgerà, invece, alle 15 al cimitero monumentale delle vittime a Fortogna: vi prenderanno parte il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, e il ministro bellunese Federico D'Incà.

