ROMA La tensione che si addensa al Nazareno quando gli exit poll danno testa a testa Emiliano e Fitto, appaiati alla stessa forchetta elettorale, evapora appena arrivano le prime proiezioni. Il governatore uscente, Michele Emiliano, è in testa e anche con un margine che scaccia l'incubo di una lunga notte elettorale sull'ottovolante. L'ultima proiezione Rai dà Emiliano al 46,6%, il candidato del centrodestra Raffaele Fitto al 37,6%. La grillina Antonella Laricchia è all'11,3%, 3-5 punti in meno delle aspettative. Tanto che lo stesso Emiliano parla di «voto utile».

Di fatto, l'ex magistrato vince senza l'appoggio ufficiale del Movimento e senza un pezzo di centrosinistra che aveva puntato su Ivan Scalfarotto, renziano sostenuto anche da Calenda. Ma si è fermato 2,3%, «deludente», riconosce per primo.

«Ho temuto di perdere, a volte mi sono sentito isolato. E i cittadini ci hanno perdonato qualche sbaglio - ammette il governatore rieletto - Sono certo che molti pugliesi che avrebbero votato M5S hanno preferito il voto utile, hanno aggiustato gli errori politici del Movimento. Ora il governo è rafforzato, ha vinto Conte, siamo il luogo più importante per l'elaborazione delle formule politiche future. Cosa dico a Renzi? Nulla». L'affluenza non è calata: 56,4% contro il 51% del 2015.

Secondo l'ultima proiezione Rai, il primo partito è il Pd, al 18,8%, bottino simile a quello delle regionali del 2015. In crescita sia rispetto alle europee dell'anno scorso (16,6%), sia in confronto alle politiche del 2018 (14%). Ma complessivamente le liste civiche pro-Emiliano hanno superato il Pd. Nel centrodestra, invece, è la lista di FdI a conquistare il primato con il 12,9% (un balzo, dal 2% delle scorse regionali, poi il 3,8% alle politiche del 2018 e l'8,9% alle europee) seguita da Forza Italia al 9,9% (poco sotto al risultato delle scorse regionali e delle europee, mentre alle politiche era al 19%). La Lega tornerebbe terza forza della coalizione con il 9,7% dopo il 25,3% delle europee e il 6% delle politiche. Ma va detto che alle precedenti elezioni regionali neanche esisteva, in Puglia: sulla scheda c'era il logo di Noi con Salvini, prese il 2%. Il M5S crolla rispetto alle politiche: dal 44%, prima forza, al 10,4%. Già alle europee era calato al 26,3%, mentre alle regionali del 2015 era al 17%, sempre con Laricchia, ostinatamente contraria ad un accordo con i dem, per il 2020.

VELENI A DESTRA

A Fitto, già governatore pugliese dal 2000 al 2005, non resta che contare la seconda sconfitta, su tre candidature. L'ultima corsa, nel 2005, la perse d'un soffio, per lo 0,6%, contro Vendola, che ieri esultava: «Brindiamo». «Il Covid ha dato visibilità ai presidenti in carica», il commento di Fitto. La Lega, che avrebbe preferito un proprio front runner, ora attacca: «In Puglia speravo in qualcosa in più», ha commentato Salvini. «Serve rinnovamento», dice l'ex ministro Lorenzo Fontana. E nel centrodestra, la fine della gara elettorale coincide con l'inizio di accuse di scarso impegno o, addirittura, di boicottaggi. «Ma no - chiosa Fitto - la Lega è stata leale».

Lorenzo De Cicco

