LA PUBBLICAZIONE

VENEZIA Quel giorno Giuseppe Conte si apprestava a salire al Quirinale per formare il governo giallorosso, mentre Chiara Ferragni e Fedez sbarcavano alla Mostra del Cinema di Venezia. All'epoca nessuno poteva immaginare che, nel giro di sei mesi, saremmo tutti precipitati nell'incubo Coronavirus. Ma proprio il 3 settembre 2019, in un fumatore adulto asintomatico residente «nella regione Veneto», avveniva la prima rilevazione di anticorpi per il Covid-19 in Italia, «segno di un incontro col virus tra luglio e agosto»: a svelarlo è Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto nazionale dei tumori (Int), primo firmatario di uno studio condotto con le Università di Milano e di Siena e con la società VisMederi, destinato a «riscrivere la storia della pandemia».

LA CAMPAGNA

L'esordio veneto della circolazione del virus è stato contestualizzato ieri, sull'onda del vivace dibattito scientifico acceso dalla pubblicazione dei clamorosi risultati sulla rivista Tumori Journal. Tutto era cominciato con Smile, un programma di screening per la diagnosi precoce del cancro al polmone, che a partire da luglio dello scorso anno puntava a reclutare 2.000 soggetti provenienti da tutta Italia, di età compresa tra 55 e 75 anni, forti tabagisti (20 sigarette al giorno per almeno 30 anni). La campagna prevedeva la combinazione di una Tac spirale toracica e di un prelievo ematico, ma a marzo era stata interrotta a causa delle restrizioni legate all'epidemia. «Con la sospensione dello studio racconta Gabriella Sozzi, direttore della Genomica tumorale dell'Int abbiamo deciso di lanciare un nuovo programma di ricerca, impiegando le immagini toraciche e i campioni di plasma di 959 persone coinvolte in Smile, con l'obiettivo di studiare la frequenza dell'esposizione a Sars-CoV-2. Di questi, l'11,6% è risultato positivo agli anticorpi specifici».

I RISULTATI

Si tratta delle IgG e IgM, che abbiamo imparato a conoscere con i test sierologici: quando compaiono, certificano la risposta anticorpale, dunque l'avvenuta infezione. Sul totale del campione studiato, composto anche da 36 volontari del Veneto e 13 del Friuli Venezia Giulia, 111 individui sono risultati positivi o all'immunoglobulina G (16), o all'immunoglobulina M (97) oppure a entrambe. I casi si sono così distribuiti nel tempo: 23 a settembre, 27 a ottobre, 26 a novembre, 11 a dicembre, 3 a gennaio e 21 a febbraio. I soggetti provenivano da 13 regioni: la metà dalla Lombardia, gli altri soprattutto da Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. E proprio al Veneto spetta il primato assoluto, quello del 3 settembre, a cui sono seguiti un caso in Emilia Romagna il 4, un altro in Liguria il 5, ulteriori due in Lombardia il 9 e via di questo passo. Inoltre 6 pazienti, in realtà persone assolutamente sane, sono risultati positivi anche agli anticorpi neutralizzanti il virus, 4 dei quali già in ottobre.

LE VALUTAZIONI

Commenta Maria Pia Abbracchio, prorettore vicario dell'Università di Milano: «Da tempo ci si chiedeva come mai molti soggetti, pur venendo a contatto col virus, non si ammalano rimanendo asintomatici. Questo studio suggerisce che molte persone siano in grado di difendersi da Sars-CoV-2 grazie a contatti col virus antecedenti l'inizio della pandemia, che hanno permesso loro di sviluppare una risposta protettiva». Puntualizza il direttore Apolone: «Certo, è evidente che si tratta di una prima dimostrazione e i nostri dati andranno confermati da altre banche del sangue». Una critica rivolta a questa ricerca si basa sull'ipotesi che in realtà il test abbia evidenziato una reattività degli anticorpi ad altri Coronavirus che circolano comunemente. Ma a spezzare una lancia in favore dell'indagine è Mario Plebani, ordinario di Biologia molecolare clinica dell'Università di Padova, primo firmatario dello studio sulla sierosorveglianza dei sanitari in Veneto, citato dai ricercatori dell'Int: «I metodi attuali per la sierologia non cross-reagiscono con altri Coronavirus. E ad avvalorare questi risultati c'è anche un'altra evidenza: Google Trends aveva registrato anomali picchi di febbre, tosse e raffreddore proprio tra fine giugno 2019 e febbraio 2020». Strane forme di «bronchite bilaterale atipica», che i medici di base avevano attribuito, «in assenza di notizie sul nuovo virus, a forme aggressive di influenza stagionale».

Angela Pederiva

