LA PUBBLICAZIONE

Alcuni stringono il pugno sinistro, altri alzano il pollice destro. Dagli scafandri spuntano solo gli occhi, ma sotto le mascherine sono intuibili i sorrisi. Eccoli i reduci della Cina, sulla copertina di Covid-19, manuale di prevenzione e trattamento, redatto sulla base dell'esperienza maturata dal primo ospedale affiliato alla Scuola di medicina dell'Università di Zhejiang: un colosso chiamato Fahzu che conta 4.000 posti letto, 6.500 dipendenti, 5 milioni di visite annue. E 104 ricoverati per Coronavirus, fra cui 78 gravi e in condizioni critiche, in 50 giorni: «Grazie agli sforzi pionieristici del personale medico e all'applicazione di nuove tecnologie, fino ad oggi abbiamo assistito a un miracolo. Nessuno dello staff è stato infettato e non ci sono state diagnosi mancate o decessi di pazienti». Da quella terra tanto lontana, ma mai così vicina, nelle scorse settimane era arrivata anche a Padova una delegazione di sanitari, per condividere con i colleghi del Veneto la propria pratica clinica. Un modello che ora Jack Ma Foundation e Alibaba Foundation hanno deciso di regalare al mondo, attraverso una pubblicazione che è arrivata anche a Nordest e che svela i segreti di una battaglia vinta: farmaci e digitale, ma pure bulbi e cortecce.

PREVENZIONE E CONTROLLI

Sfogliando le 72 pagine del prontuario, si colgono diverse analogie con la gestione veneta, ma si nota anche un rigore tutto cinese. A cominciare dal capitolo dedicato alla prevenzione e ai controlli. Per esempio: «Le strutture sanitarie devono istituire una fever clinic ( reparto di isolamento per i casi sospetti, ndr.) relativamente indipendente comprendente un passaggio unidirezionale esclusivo all'ingresso dell'ospedale con una segnaletica visibile». Per ogni ospite, stanza singola, bagno privato e dispositivi elettronici: «Le visite dei familiari e l'assistenza infermieristica devono essere negate». Turni al massimo di 4 ore per il «personale di prima linea», il quale «deve vivere in alloggi sottoposti a isolamento e non deve uscire senza permesso», ma anche ricevere «monitoraggio sanitario», supporto psicologico e «una dieta nutriente per migliorare l'immunità».

Severe le prescrizioni sulla disinfezione dei locali ospedalieri e sullo smaltimento del materiale biologico. Puntigliose le indicazioni per «Indirizzare il pubblico a ottenere l'accesso a servizi online non di emergenza», con consulenza di telemedicina «gratuita 24 ore su 24» e crittogrammi leggibili tramite smartphone. «Nota: a tutti è richiesto di ottenere un codice verde attraverso il sistema QR sanitario per viaggiare in città».

DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento, il Fahzu raccomanda il test dell'acido nucleico tramite tampone, la somministrazione dei farmaci antivirali e la trasfusione del plasma dei soggetti guariti, come sta facendo il Veneto. Tuttavia viene consigliato pure il ricorso alle antiche tecniche della medicina tradizionale cinese: «Poiché i sintomi del caldo-freddo sono comunemente osservati nei pazienti Covid-19, la terapia a caldo freddo è migliore di altri approcci». Per ogni fase della malattia, viene minuziosamente indicato il dosaggio di rimedi naturali come «corteccia di magnolia», «zenzero essiccato», «buccia di mandarino», «bulbo di fritillaria» e via di questo passo: «Bollire la medicina in acqua. Da assumere ogni mattina e sera».

C'è da curare il corpo, ma anche l'anima: «I pazienti positivi al Covid-19 hanno spesso sintomi come rimpianto e risentimento, solitudine e impotenza, depressione, ansia e fobia, irritazione e privazione del sonno. Alcuni pazienti possono avere attacchi di panico. Valutazioni psicologiche nel reparti isolati hanno dimostrato che circa il 48% dei pazienti confermati Covid-19 manifestano stress psicologico durante l'ammissione iniziale». Per i casi lievi, «l'auto-regolazione psicologica include l'allenamento del rilassamento respiratorio e l'allenamento della consapevolezza», mentre per le situazioni gravi è suggerita la combinazione di «farmaci e psicoterapia». Dopo la guarigione, accertata come succede qui con due risultati negativi nell'arco di 24 ore, sono prescritte altre «due settimane di isolamento» a casa. Dopodiché l'accompagnamento continua per ulteriori sei mesi, fra visite e telefonate. Risultati? Assicurati: «Non c'è caso dimesso nel nostro ospedale i cui campioni di espettorato e di feci sono risultati positivi di nuovo nei nostri follow up».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA