LA PROVOCAZIONE

NEW YORK In questa stagione elettorale già alquanto singolare, sabato sera si è aggiunto un nuovo elemento bizzarro. Il rapper Kanye West ha annunciato con un tweet la sua intenzione di correre per la presidenza e sconfiggere sia il presidente repubblicano Donald Trump che lo sfidante democratico Joe Biden. «Dobbiamo realizzare la promessa dell'America affidandoci a Dio, unendo la nostra visione, e costruendo il nostro futuro», ha cinguettato il 43enne musicista, marito della regina dei reality show, Kim Kardashian. Nei social la reazione è stata fra l'incredulo e l'ironico, ma anche di apprezzamento. E se il miliardario Elon Musk, anche lui personaggio stravagante, ha dato il suo immediato sostegno al rapper, un altro miliardario, Mark Cuban, ha detto che se ci fosse un scelta fra Trump e West, sceglierebbe quest'ultimo. Ma i più hanno preso l'annuncio come uno scherzo e la popolare attrice nera Tiffany Haddish ha risposto che anche lei si presentava candidata, e che avrebbe avuto al suo fianco come vice il leggendario comico afro-americano Daid Chapelle. Se non tutti hanno preso sul serio l'annuncio di Kanye, si deve anche al fatto che nel passato il rapper ha fatto simili annunci, ma poi era sembrato passare anima e corpo nel campo di Trump, tanto che durante una visita alla Casa Bianca nel 2018 aveva definito il presidente il «salvatore del Paese e del pianeta». Per di più il sistema elettorale Usa prevede che chi corre per la presidenza si registri nei singoli Stati entro certe date. E Kanye ha già perso l'autobus per l'Indiana, il Maine, New York, la North Carolina, il Texas e il Nuovo Messico. E comunque c'è chi sostiene che si tratti di una pensata pubblicitaria, sia per sostenere il suo single appena uscito, Wash Us in the Blood (Lavateci nel sangue), sia il nuovo album, God's Country (Il Paese di Dio).

Anna Guaita

