CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROVAVENEZIA Dopo il tragico incidente dell'altra notte, ci sarà chi dirà Ma chi glielo ha fatto fare? Domanda legittima, ma non applicabile a uno come Fabio Buzzi, che ha trascorso gran parte della sua vita sfidando i limiti della tecnologia e dello sport. I record, poi, si battono per dimostrare oltre alla bravura dell'equipaggio, anche l'affidabilità della barca e dei motori.E qui c'erano un sacco di novità, quasi tutte uscite dalla vulcanica mente dell'ingegnere di Lecco, che avrebbero avuto la loro prova del fuoco nella...