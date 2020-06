«La consegna dell'opera completata è confermata per il 31 dicembre 2021, ma la riformulazione del cronoprogramma dei lavori e la predisposizione entro l'estate delle procedure per il sollevamento del sistema, in cui saranno fissate le altezze di marea a cui sarà possibile autorizzare il sollevamento delle paratoie, renderanno possibile proteggere Venezia dall'acqua alta già dal prossimo autunno».

Dopo l'esito positivo della prova di sollevamento delle paratoie a Chioggia e Malamocco, il commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, regala una nuova speranza alla Città storica, ferita prima dall'acqua alta dell'autunno scorso e poi, non appena si stava riprendendo, dal crollo del turismo per l'emergenza coronavirus. «Nonostante l'emergenza Covid 19, abbiamo rispettato questa scadenza del 31 maggio, e rispetteremo anche quella del 30 giugno - riprende Spitz -. Questo test importante ha visto il sollevamento in contemporanea di 37 paratoie potendo coordinare, grazie al ponte radio dell'esercito, le 19 barriere di Malamocco e le 18 di Chioggia». Per fine giugno è invece confermata quella che sarà la prima vera prova generale del Mose, con l'innalzamento in contemporanea di tutte le 78 barriere per chiudere le tre bocche di porto ed isolare la laguna dal mare.

Detto questo, però, l'entrata in funzione delle barriere non sarà immediata: «Entro luglio avremo la procedura per i sollevamenti in emergenza ed entro la fine di agosto saremo in grado di fronteggiare questo tipo di eventi» conclude il commissario Elisabetta Spitz che ieri ha visitato il cantiere del Lido, dove ha potuto verificare l'avanzamento dei lavori del Mose e la completa funzionalità del ponte radio installato grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto con la Difesa. L'impianto consente le comunicazioni dati e voce fra le tre bocche di porto, in attesa che venga realizzato il collegamento primario in fibra. (D.D.)

