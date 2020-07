LA VISITA

VENEZIA È tornato a Pellestrina 8 mesi dopo. La prima volta era metà novembre, subito dopo l'acqua alta che aveva devastato l'isola avamposto che, come nel 1966, è stata quella che più ha pagato la furia del mare. Il premier Giuseppe Conte ieri ha rivisto le stesse case, le stesse facce. Con lui, come allora, il sindaco Luigi Brugnaro. Il presidente del Consiglio è tornato per verificare se i soldi fossero arrivati e per vedere l'avanzamento dei lavori per preservare l'isola da eventuali future maree.

«Siamo già stati quasi tutti risarciti. Lo Stato ha mantenuto la parola data» hanno detto i cittadini, che stanno ricevendo i bonus di 5mila euro per le famiglie e di 20mila per i commercianti, ringraziando il premier per la presenza e sottolineando l'impegno del sindaco che, dopo esser stato nominato Commissario delegato per l'emergenza dell'acqua alta, si è subito attivato per far fronte all'emergenza. Conte ha anche verificato lo stato di avanzamento dei lavori, iniziati da circa un mese, al muretto lato laguna che con la marea aveva ceduto. Gli operai di Insula lo stanno alzando, metro dopo metro, di 23 cm, passando così da 173 a 196. I listoni in pietra d'Istria, che con la forza dell'acqua si erano staccati, recuperati saranno riposizionati sulla muratura e fissati con due perni, così da garantirne la resistenza. Un'operazione che in totale verrà a costare circa due milioni di euro e andrà ultimata al massimo entro metà settembre, prima dell'arrivo delle nuove acque alte. Oltre al sistema di difesa passiva sono stati rivisti anche pozzetti e tubazioni. Saranno in totale 16 le vasche di accumulo con stazioni sollevamento, da 3 a 5 pompe ciascuna, e una vasca di laminazione.

NUOVO SISTEMA IDRAULICO

Completamente rinnovato il sistema di pompe, con gruppi elettrogeni esterni posti a due metri rispetto al medio mare che si attiveranno in caso di mancanza di corrente. A queste si aggiungono 10 motopompe a scoppio che andranno attivate in caso di emergenza. Gli interventi sul lato laguna però non sono sufficienti: Bisogna intervenire anche sul lato mare, che è molto debole fanno sapere sindaco e cittadini. Sul versante Ovest la diga negli anni infatti si è abbassata e va ripristinata per fermare le onde. Un lavoro, questo, non di competenza del Comune ma dell'ex Magistrato alle Acque.

NELLE CASE

Sentite le richieste, Conte ha poi visitato le case che l'ultima volta aveva trovato allegate, una quindicina, tra cui quella divenuta simbolo del disastro abitata dalla famiglia di Giannino Veronese: Il bonus ci è già arrivato, ma abbiamo dovuto spendere il doppio. Abbiamo dovuto fare muratura e impianti elettrici e comprare mobili ed elettrodomestici nuovi. Per fortuna lo Stato ha dato quanto promesso hanno raccontato. Inoltre il presidente ha visitato la casa di Daniele Zennaro, appena diventato nonno del piccolo Denis, e incontrato il pescatore Neverino Zennaro e la fotografa Letizia Mion che ha documentato la tragedia. Il Governo a novembre aveva subito notato la drammaticità della situazione e si era precipitato. Come è giusto, abbiamo toccato con mano quali erano le conseguenze, nominato il commissario e stanziato i finanziamenti. - ha detto il capo del Governo - Oggi sono soddisfatto perché lo sono gli abitanti di Pellestrina. L'ultima volta li avevo trovati in grandissima sofferenza, alcuni in preda ad angoscia e sconforto. - ricorda il Premier - Oggi invece, pur a dispetto della pandemia che abbiamo attraversato, li ritrovo molto motivati e contenti degli interventi fatti, e questo mi fa piacere. Siamo riusciti ad assicurare le condizioni minime di qualità della vita e a mantenere gli impegni. Questa è la missione della politica. Soddisfatto anche il sindaco: Ci tenevo che Conte constatasse la voglia e l'amore delle persone per la loro terra. Abbiamo visto che tutti insieme si può ricostruire mattone dopo mattone. I problemi ci saranno sempre, ci volgono però persone con la voglia di risolverli, così abbiamo fatto e continueremo a fare.

Francesca Catalano

