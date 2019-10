CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAVICENZA «Il 2 giugno 2020, il giorno dopo la prevista entrata in vigore di questa tassa sulla plastica, anziché come il giorno della Festa della Repubblica, sarà ricordato come il giorno della fine dell'industria plastica in Italia, con conseguenti chiusure e licenziamenti. Se le aziende italiane si ritrovassero a pagare la materia prima il doppio dei concorrenti, perché è di questo che stiamo parlando, vuol dire molto semplicemente che si chiude. Si tratta di una disparità troppo grande. Si tratta di una tassa pari al 100%...