LA PROTESTA

VENEZIA Tutti stipati nel corridoio del Tribunale civile di Venezia, a Rialto. Ieri erano una cinquantina, per lo più avvocati, ad aspettare davanti alle stanze dei giudici. Alla faccia del distanziamento. Problema già segnalato dai Consigli degli Ordini del Veneto e dalle associazioni forensi, che ora si somma allo stop deciso a livello nazionale delle vaccinazioni del personale del settore giustizia (magistrati e cancellieri) e le relative proteste degli interessati. Dura ieri la presa di posizione della Giunta esecutiva sezionale dell'Associazione Nazionale Magistrati di Venezia che «prende atto della prossima interruzione del programma di vaccinazione del personale appartenente al settore Giustizia» ed «esprime sorpresa e rammarico per l'inattesa decisione nazionale, intervenuta a campagna vaccinale già avviata nella Regione Veneto». Una sospensione «improvvisa» che comporterà «differenze ingiustificate e casuali a livello distrettuale (in questi primi giorni, infatti, il programma di vaccinazione ha interessato soltanto alcuni degli uffici giudiziari del distretto, con parte del personale già sottoposto a vaccinazione)» e «rischia di minare l'obiettivo stesso che la campagna si prefiggeva e cioè quello di porre la massima attenzione su di un servizio essenziale come quello della giustizia e di consentire al più presto la regolare ripresa delle udienze e di ogni attività, in presenza delle parti interessate». Di qui la richiesta di un ripensamento. Quanto «È inoltre evidente - annota la Giunta - che a livello regionale andrà comunque quantomeno garantito il doveroso richiamo al personale a cui è stata somministrata la prima dose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA