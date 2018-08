CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAVENEZIA Sindaci dei capoluoghi di provincia veneti al contrattacco dopo il taglio del piano periferie. Dopo le giornate di schizofrenia romana, con la presidenza del consiglio che chiamava i Comuni per chiedere i progetti mentre al Senato si votava lo stop al finanziamento del bando, in Veneto si cerca di salvare il salvabile. Un piano di battaglia innescato da un giro di telefonate, concluso con il dietrofront della barca del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che stava partendo per qualche giorno di vacanza. «E adesso che si...