VENEZIA «Le misure introdotte dal DPCM di domenica notte che limitano l'attività di alcune tipologie di impresa tra cui le pasticcerie, gelaterie, i ristoranti e pizzerie e le attività di fitness che in regione Veneto contano in totale 4.362 imprese artigiane attive (che danno lavoro ad oltre 18mila persone), sembrano votate alla punizione più che alla prevenzione e al controllo». A dichiararlo Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto. «Riteniamo - afferma Bonomo - sia più utile e efficace intervenire con misure che puniscano i comportamenti scorretti di singoli cittadini e di operatori anziché stoppare in modo casuale, generalizzato e incomprensibile solo alcune attività. Non possiamo passivamente accettare le chiusure laddove c'è stata un'applicazione scrupolosa delle misure imposte dai protocolli di sicurezza e dove è stato verificato che il rischio Covid è sotto controllo».

«Infine - conclude Bonomo - è del tutto inaccettabile in questa situazione che il Trentino possa intervenire derogando sulla base delle evidenze sanitarie locali. Se questo principio vale non è pensabile circoscriverlo ad un ambito territoriale, deve trovare applicazione in tutto il territorio nazionale poiché in gioco c'è un la salute pubblica. In caso contrario il governo deve impedire fughe in avanti».

