LA PROTESTA

VENEZIA La dottoressa Samar Sinjab, centesima caduta d'Italia sul fronte medico della guerra al Coronavirus, è la prima (e ci si augura anche l'ultima) vittima del Veneto. Ma secondo l'ultimo resoconto divulgato dalla Regione, sono arrivati a quota 796 i sanitari in isolamento a casa o ricoverati in ospedale perché risultati positivi al tampone o contatti stretti di persone contagiate. Così da un lato il sindacato dei medici di base annuncia che, «quando l'emergenza sarà finita, chiederà conto di tutte le condotte omissive», mentre dall'altro l'organizzazione degli ospedalieri Anaao-Assomed presenta già un esposto, domandando «alle competenti autorità di avviare le opportune indagini per accertare le eventuali responsabilità amministrative e/o penali, a carico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Veneto e/o di altri soggetti responsabili degli adempimenti».

LA SITUAZIONE

Stando all'aggiornamento di fine marzo, a pagare il tributo più alto in termini di infezione e quarantena sono gli infermieri: 229 positivi a casa, 97 casi sospetti in isolamento domiciliare, 8 ricoverati. Invece fra gli operatori sociosanitari, la ripartizione è rispettivamente di 107, 37 e 3. Tra i medici si contano comunque 136 contagiati, 8 ricoverati e 37 in autoisolamento.

Peraltro succede in tutta Italia, come riconosce Anaao-Assomed nell'esposto presentato mercoledì ai carabinieri del Nas di Padova: «Ad oggi infatti si contano oltre 12.000 operatori sanitari contagiati, di cui circa il 15% sono medici in servizio, anche presso le strutture sanitarie del Veneto, tra cui ad esempio: l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Azienda Ulss 6 Euganea e l'Istituto Oncologico Veneto, con complessivi 31 medici; Azienda Ulss 1 Dolomiti, con 14 medici». Tuttavia il segretario regionale Adriano Benazzato punta il dito contro la situazione veneta: «Il fatto che ci siano medici, infermieri e operatori sanitari che abbiano contratto il Sars-CoV-2 sul posto di lavoro, per causa di servizio, subendo in tal modo gravissimi pregiudizi alla salute, talvolta anche a costo della vita, è la dimostrazione più evidente della fragilità dei modelli organizzativi e gestionali di molte strutture sanitarie del Veneto». Il sindacato degli ospedalieri «denuncia la grave violazione delle norme antinfortunistiche e la grave violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro», lamentando la mancanza dei dispositivi di protezione individuale e presunte inefficienze organizzative anche nella sorveglianza sanitaria.

Accuse a cui il governatore Luca Zaia risponde con pacatezza: «Penso che sia un diritto civile ricorrere quando non si è d'accordo su qualcosa e in democrazia è la magistratura a doversi esprimere. La storia delle mascherine è stata un'autentica tragedia, vorrà dire che si ricostruirà com'è nata, com'è stata affrontata e com'è stata risolta. Abbiamo vissuto quattro settimane da panico totale, finché siamo riusciti a comprarne 24,5 milioni, fra cui le 550.000 che poi abbiamo scoperto di aver comprato in tre e per cui siamo riusciti a fari restituire i soldi».

L'AMAREZZA

Sul problema dei dispositivi insiste però la Fimmg, a cui era iscritta la dottoressa Sinjab. «La collega ha lavorato fino al 6 marzo e noi cinque giorni dopo, in conferenza stampa, riscontravamo questi dati medi nell'Ulss 3 Serenissima, per ciascun medico: 2 mascherine, 5 paia di guanti e mezzo copricamice», ricorda il segretario regionale Domenico Crisarà. Ora resta una grande amarezza: «Ci eravamo illusi che, anche con situazioni preoccupanti come quella di Samar e di altri colleghi, eravamo riusciti ad evitare che anche in Veneto ci fossero medici di famiglia morti. È evidente che quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, ma è altrettanto evidente che questa morte, le altre situazioni gravi e le contaminazioni dei medici di medicina generale sono il risultato della scarsa attenzione che numerose aziende sanitarie, tra cui Venezia primeggia insieme a Vicenza e Verona, hanno dedicato ai medici di famiglia e di continuità assistenziale».

Crisarà guarda comunque pure al livello nazionale: «A non mancare sono state le innumerevoli circolari e linee guida, spesso in contraddizione tra loro, di cui ci hanno inondato. Tra gli artefici non è da dimenticare la direzione della Protezione civile che non solo non ci ha tenuto in nessuna considerazione ma ha anche tentato di requisire i dispositivi che Fimmg ha acquistato autonomamente».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA