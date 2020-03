LA PROTESTA

VENEZIA In quanto luoghi di aggregazione, il 23 febbraio le discoteche avevano subìto la sospensione dell'attività. E trattandosi di ballo, da ieri gli stessi locali non possono nemmeno garantire il rispetto del metro di distanza a prova di droplet, facoltà ammessa per altri tipi di strutture. Per questo i gestori, al giro di boa fra la prima e la seconda settimana di stop, lanciano un grido d'allarme: «Tutti noi, insieme al Comitato veneto imprenditoria dell'intrattenimento e spettacolo, dichiariamo lo stato di crisi e chiediamo aiuto al Consiglio dei ministri perché prenda in considerazione il prima possibile l'emergenza in atto, dando disposizioni chiare e tempestive a sostegno di questa situazione».

LA LINEA

A farsi portavoce della categoria, e in particolare delle 90 strutture che in Veneto aderiscono al Silb-Fipe, è il segretario trevigiano Giannino Venerandi (Odissea, Anima Club, Garden e Diamantik), dopo che l'associato Marco Brugnaro (Eurobaita al Lago e Urban Klub) era sbottato: «Giovedì riapro, a costo di prendere una multa». La linea ora è di procedere tutti insieme, rispettando le direttive. «Per questo abbiamo attivato una chat riferisce Venerandi con la quale ci scambiamo pareri e preoccupazioni. Da quando è stata emanata la prima ordinanza, siamo stati costretti a non lavorare e ci siamo tenuti in contatto, in modo da formulare una proposta che abbiamo trasmesso al governatore Luca Zaia». Il referente degli esercenti la spiega così: «Siccome per noi la cosa più sensata è tornare al più presto alla normalità, o si sbarra tutto come in Cina per 15-20 giorni, in modo da azzerare completamente il rischio di contagio, oppure non cambia niente, perché il fatto di chiudere certi contenitori ha come risultato quello di riempirne degli altri, basti pensare alle piazze e ai bar sovraffollati di persone che stanno appiccicate l'una con l'altra: lì niente contagio?».

LE PERDITE

Siccome la serrata totale è impensabile, alla categoria non resta che chiedere che la scadenza delle prescrizioni sia la più ravvicinata possibile: «Se il periodo di incubazione è di 14 giorni, allora auspichiamo che anche la nostra quarantena abbia la stessa durata, calcolandola dall'esplosione del caso venerdì 21 febbraio. Di conseguenza secondo noi le limitazioni dovrebbero scadere venerdì 6 o al massimo sabato 7 marzo». Le perdite lamentate dal settore, rimarca Venerandi, sono ingenti: «Abbiamo lasciato a casa i dipendenti e i collaboratori, per il momento mettendoli in ferie, ma è chiaro che serviranno ammortizzatori sociali di sostegno alle imprese, che non sono solo quelle che hanno in gestione i locali, ma anche le ditte dell'indotto che ci gira attorno: maestranze, idraulici, elettricisti, fornitori di bibite e cibo, addetti alle pulizie. Intanto tasse e bollette restano comunque da pagare».

IL VIDEO

Per sensibilizzare le istituzioni ma anche l'opinione pubblica, il comitato degli imprenditori veneti aderente a Confcommercio ha lanciato sui social un video: «La nightlife veneta dice basta: 90 locali, 90 aziende in Veneto rischiano il fallimento. Vogliamo tornare liberi: liberi di cenare, liberi di ballare, liberi di sorridere, liberi di cantare, liberi di lavorare. La notte ha un cuore: 5.000 operatori nel settore che vogliono essere liberi di agire. Ri-attaccateci la spina».

