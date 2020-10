LA PROTESTA

VENEZIA Il nuovo lockdown chirurgico è una ferita aperta per ristoratori, albergatori, pasticcerie, operatori dello spettacolo e dello sport, per le Fiere. E la protesta sale di tono. A Nordest in tremila sono scesi in piazza a Treviso per bocciare il nuovo decreto del governo Conte. Manifestazioni anche a Belluno, Rovigo, Trieste e in altri centri minori come Oderzo. Nel veneziano annunciata una settimana di mobilitazioni. Oggi gli imprenditori incontreranno il premier Conte. «L'ultimo decreto produrrà altri danni gravissimi e insopportabili alle imprese per circa 17,5 miliardi tra consumi e Pil - avverte Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. È necessario affrontare l'emergenza sanitaria, ma la risposta non può essere solo più chiusure». Il presidente veneto Patrizio Bertin: «Il governo scarica sulle imprese le sue mancanze e non ascolta le Regioni. Confermato il sit-in con Fipe domani a Verona, protesta civile ma determinata». Imprenditori in piazza anche a Venezia. Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti: «Migliaia di imprese in pericolo, necessaria anche la sospensione delle tasse a livello locale». I grossisti lamentano ulteriori perdite per 1 miliardo, mentre le Fiere fermano tutte le manifestazioni in presenza e chiedono anche loro contributi a fondo perduto. La Cgil Veneto frena: «Le polemiche non servono: sostegno immediato ai lavoratori e alle imprese penalizzate dal Dpcm, ma rispetto rigoroso delle decisioni», avverte il segretario Christian Ferrari.

Maurizio Crema

