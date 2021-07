Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATREBASELEGHE (PADOVA) «Siamo stati trattati da schiavi, ma non siamo schiavi. Ora vogliamo solo poter lavorare e che i nostri diritti siano riconosciuti». Lo dice sorridendo, forse per la prima volta dopo mesi, Husmaim Baig, 34 anni, ora libero dal giogo dei suoi aguzzini. È uno degli operai pakistani assunti dalla Bm Service di Trento per lavorare dentro i magazzini di Grafica Veneta di Trebaseleghe (Padova), «anche per 15 ore...