LA PROTESTALONGARONE (BELLUNO) È pronto a finire sotto processo pur di salvare uno degli ultimi tasselli di memoria storica del tragico passaggio dell'onda del Vajont in quella terribile notte del 9 ottobre del 1963. Giovanni Battista Protti, bellunese d'origine, nativo di Longarone, che ora vive e lavora a Padova, si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Belluno. Domani, giorno in cui è prevista l'immissione in possesso di Anas sulla sua proprietà a Faè (Comune di Longarone), farà le barricate. Concretamente: portando...