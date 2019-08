La protesta dei parenti delle vittime «Non ci saremo, basta passerelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMMEMORAZIONEGENOVA Alle quattro del pomeriggio Egle Possetti è al cimitero di Pinerolo. Lei che da quasi un anno guida con nerbo il comitato dei parenti delle vittime del Morandi, parla con voce esausta e spezzata. «Non ce la faccio più, è durissima. E più si avvicina il momento e peggio è». Il momento ha un'ora precisa: le 11,36, attimo in cui il viadotto è crollato trascinando con sé 43 persone. È come se il cuore avesse smesso di battere anche per madri, padri, figli e amici delle vittime, molti dei quali diserteranno la...