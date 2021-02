LE PRIORITÀ

VENEZIA Sono 65.582 i novantenni, e oltre, residenti in Veneto. Piccoli numeri, ma grandi anziani: pur essendo una minoranza rispetto ai 4.128.295 soggetti che compongono la popolazione potenzialmente vaccinabile, si tratta della quota più indifesa di fronte al virus, costituendo «appena il 3% dei contagiati totali e tuttavia ben il 28% di tutti i decessi». La sottolineatura è di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, uniti nel chiedere una modifica del piano che è partito dagli ottantenni e che conta di andare a ritroso nelle prossime settimane, «con il rischio di arrivare troppo tardi a immunizzare i soggetti maggiormente a rischio»: istanza a cui la Regione risponde facendo presente la carenza di dosi che impone di valutare la stratificazione del rischio.

LA SCANSIONE

Al momento la scansione prevede le iniezioni ai nati nel 1941 dal 15 febbraio, nel 1940 dal 22 febbraio, nel 1939 dall'8 marzo, nel 1938 dal 15 marzo e così via. «Con questa programmazione denunciano i sindacati dei pensionati non si garantisce una vera protezione per i nostri grandi anziani. Il ministero della Salute ha dato priorità ai soggetti più fragili indicando esplicitamente gli over 80 e ci saremmo aspettati che la Regione coerentemente partisse dai più anziani». I vertici regionali hanno spiegato più volte che l'ordine anagrafico prescelto riflette la probabilità di contatti sociali, tendenzialmente decrescente con l'avanzare dell'età. «Gli anziani replica però in particolare lo Spi Cgil all'Adnkronos sono persone piene di voglia di vivere, attive, per nulla avulse dalla società. Hanno tantissimi interessi, rappresentano la memoria della storia del nostro Paese, con le loro pensioni aiutano i propri cari a far quadrare i bilanci familiari. Il segnale che si lancia con questa programmazione è inquietante, sembra che certe categorie di persone a rischio siano sacrificabili». Accuse respinte dall'assessore Manuela Lanzarin: «La prassi seguita a livello internazionale, nelle linee-guida di vaccinazione mondiale, è di cominciare dagli over 80. Smaltite le prime coorti di quella decade, i numeri si ridurranno e arriveremo rapidamente ai novantenni, che ovviamente ci stanno altrettanto a cuore e che sono posizionati un po' più in là solo perché mediamente sono meno esposti al virus per le diverse abitudini di movimento e relazione. Se fosse per noi, vaccineremmo tutti subito, ma purtroppo scontiamo la carenza di dosi. Ho appena incontrato i medici di medicina generale, con loro potremmo accelerare, ma tutto dipende ancora una volta dalle forniture».

LE VOCI

L'organizzazione sindacale ha raccolto le voci della categoria e delle famiglie. L'anziano contrariato ma quasi rassegnato: «Il momento della vaccinazione per gli ultra-ottantaquattrenni è ancora lontano. Speriamo solo di essere in vita quando arriverà il mio turno». La figlia angosciata per la situazione della madre: «Ha 88 anni, vive col badante, non può muoversi, siamo in tre ad alternarci. Come e quando verrà vaccinata?». L'86enne arrabbiato: «Quando toccherà a me? Non si può più aspettare! Basta con i proclami: ora bisogna agire!». Il nipote preoccupato: «E mia nonna novantenne? A quando? Non capisco la logica».

IL QUESTIONARIO

I sindacati insistono: «Chiediamo alla Regione di rivedere il proprio piano vaccinale per dare speranza e conforto ai nostri grandi anziani che in questo momento si sentono completamente abbandonati». E che vorrebbero immunizzarsi, stando ai risultati di un questionario proposto da Spi, Fnp e Uilp, per cui 9 anziani su 10 sono pronti.

Angela Pederiva

