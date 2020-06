LO SCENARIO

NEW YORK La sera dello scorso 29 maggio, la sindaca di Atlanta divenne di colpo la frontrunner nella lista delle possibili candidate alla vicepresidenza a fianco di Joe Biden. Con un discorso pieno di passione e sentimento materno, la 50enne Keisha Lance Bottoms convinse la popolazione della città della Georgia a riportare le manifestazioni contro la polizia su un piano pacifico. Quella posizione di frontrunner è però ora in dubbio, mentre ad Atlanta riesplode la rabbia.

IL PERSONAGGIO

Keisha è un esempio di donna in carriera che è stata capace di coniugare il suo passato in una famiglia colpita dalla violenza e dalla droga a un presente benestante, con un matrimonio felice, una famiglia da fotografia, e una carriera di avvocato sfociata in politica. Dato il momento storico, con il Paese stretto fra la paura del coronavirus e la rabbia per la violenza della polizia contro la minoranza nera, Keisha sembrava l'ideale per Joe Biden, che ha già promesso di scegliere come propria vice una donna. Ma se non le riuscirà ancora una volta di riportare la calma ad Atlanta, il suo nome potrebbe arretrare nella lista di nomi oggetto del processo noto come vetting, cioé l'analisi approfondita del passato di ogni candidata. Alcune sono già nella seconda fase e hanno presentato le informazioni finanziarie ed eventuali libri, articoli e discorsi che hanno scritto.

LE ALTRE

L'ultima è stata la senatrice dell'Illinois Tammy Duckworth, una ex tenente colonnello, eroina di guerra che in Iraq ha perso entrambe le gambe, e che è nota perché è stata la prima senatrice a far cambiare i regolamenti per poter portare in aula la sua bambina appena nata. Tammy è figlia di un americano e una cinese, e da molti è considerata una scelta «indolore», nel senso che non alienerebbe a Biden nessun gruppo elettorale. Bisogna ricordare che Biden è in netto vantaggio su Donald Trump, e ha saputo unire le due anime moderate e progressiste del partito democratico. La sua strategia deve essere dunque di non compiere scelte che lo danneggino. Gli altri nomi che si fanno oltre alla Duckworth, porterebbero il sostegno di alcuni settori, ma la resistenza di altri.

La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha il supporto della base liberal, ma non degli afro-americani. Le candidate di colore hanno ognuna qualche vantaggio ma anche qualche punto debole. La senatrice della California Kamala Harris ha esperienza a Washington e ha dimostrato di saper fare campagna elettorale quando era in corsa anche lei, ma il suo passato da procuratrice distrettuale dal pugno di ferro e poi da ministro dell Giustizia della California la mette in rotta con i liberal. La ex consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, Susan Rice, porta con sè una solida esperienza di politica estera. Ma il suo nome è stato al centro di due anni di indagini dei repubblicani dopo l'attacco contro il consolato Usa di Bengazi, nel 2012, nel quale morirono quattro americani, e anche se le indagini hanno dimostrato che Rice non aveva mentito, una sua candidatura riporterebbe a galla la polemica. La deputata della Florida Val Demings è stata di grande efficacia durante l'impeachment di Donald Trump, ma è stata anche capo della polizia di Orlando, una posizione che nel presente momento di contestazione potrebbe essere un boomerang. Ci sarebbe nella lista anche la governatrice del Nuovo Messico, la latino-americana, Michelle Lujan Grisham, discendente di una famiglia di origini messicane molto potente in politica, ma non è nota al grande pubblico.

