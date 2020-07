LA PROTESTA

CAVARZERE Un intero comune in fibrillazione per 18 ore. Tanto, infatti, è durata la presenza di un gruppo di 6 (o forse 10) migranti nigeriani, tutti positivi al Coronavirus, in un appartamento del centro cittadino, in un palazzo pieno di studi professionali che si affaccia su una delle piazze più frequentate del paese. Arrivati la sera di giovedì, dopo le proteste del sindaco (centrosinistra) dei consiglieri di opposizione (centrodestra) e di molti cittadini, la Prefettura li ha spostati altrove, pare nel Padovano, nel primo pomeriggio di ieri.

SINDACO ALL'OSCURO

Per il sindaco, Henri Tommasi, tutto era cominciato verso le nove della sera prima, con le telefonate dei giornalisti che chiedevano notizie sul trasferimento a Cavarzere di una quarantina di profughi positivi al virus provenienti dal centro della Croce Rossa di Jesolo. «Non ne so niente aveva risposto a caldo e se me lo avessero chiesto avrei detto di no. Qui non abbiamo spazi adatti». Propri mentre il sindaco si chiedeva cosa stesse accadendo, un pullman della Croce rossa, con autista e assistente bardati con le tute bianche anti-contagio, arrivava in piazza della Repubblica e scaricava un gruppo di profughi nel palazzo in questione. Ieri mattina il colloquio telefonico col Prefetto. «Era imbarazzato e si è scusato riferisce il primo cittadino ho chiesto come fosse possibile effettuare operazioni del genere senza dare la minima informazione». Nel giro di poco tempo, si viene a sapere che un'altra ventina di positivi era alloggiata in una casa colonica. Nel corso della serata a Cavarzere erano arrivati almeno 30 migranti sui 42 positivi di Jesolo ma «i numeri esatti, la Prefettura non ce li ha voluti dire» assicura il sindaco. Intanto si muovevano le forze politiche di opposizione. Il capogruppo della Lega aveva pubblicato una foto dell'arrivo del pullman e lanciato un appello per un sit-in nella piazza, alle 17.30 «senza bandiere, senza slogan di partito, con le mascherine e distanziati». Proteste anche da parte dei titolari degli studi professionali del palazzo che le ospitava: con una mail al sindaco e al Prefetto, accusavano la mancanza di informazione, di accorgimenti igienici (non erano state sanificate le scale del palazzo), lamentavano la possibile perdita di clienti e il rifiuto dei rispettivi dipendenti e collaboratori di recarsi al lavoro. «Se continua questa situazione vi chiederemo i danni, perché non potevate non sapere».

IL TAM TAM SOCIAL

Sui social locali intanto crescevano le proteste e il tam tam per il sit-in del pomeriggio a cui annunciavano la loro presenza anche gli esponenti politici (soprattutto leghisti) dei comuni vicini. Intanto il sindaco si teneva in contatto con il Prefetto, chiedendo una soluzione rapida: «Li sposteremo presto, forse oggi stesso» avevano assicurato dalla Prefettura. E, infatti, verso le tre del pomeriggio è ricomparso il pullman della Croce rossa che li ha caricati e portati via. Nel frattempo la Questura non aveva autorizzato il sit-in, perché non era stato chiesto con i canonici tre giorni di anticipo. Ma una cinquantina di persone si è radunata lo stesso: molti con le mascherine con il leone di San Marco, diversi consiglieri di opposizione, ma anche il sindaco e alcuni assessori. «Il Comune non ha avuto alcun ruolo nella vicenda, se non quello di contestarla - ha spiegato il primo cittadino qualche privato ha preferito incassare un affitto piuttosto che pensare alla sicurezza dei concittadini. Ma ora in quell'appartamento non c'è più nessuno e presto saranno trasferiti anche gli altri (quelli ospitati nella casa di campagna, ndr)».

Diego Degan

