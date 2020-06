LA PROTESTA

CASERTA Ancora una giornata da incubo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È scoppiata una rivolta tra i detenuti del reparto più caldo, quello denominato Danubio, che ha portato al ferimento di otto agenti della penitenziaria in due momenti diversi. Responsabili dei disordini i circa cinquanta reclusi, cosiddetti problematici, trasferiti nella struttura casertana nelle scorse settimane dopo essersi resi responsabili delle rivolte nelle varie carceri italiane, tra cui Foggia e Rieti, avvenute a marzo e aprile durante l'emergenza Coronavirus.

LA VIOLENZA

Tre giorni fa erano stati gli agenti penitenziari a far alzare la tensione, salendo anche sui tetti, dopo che i carabinieri avevano notificato 57 avvisi di garanzia ad altrettanti poliziotti, indagati per tortura nell'ambito di un'indagine per presunti pestaggi di detenuti. Ieri invece sono stati i detenuti a ribellarsi in modo violento. Tutto è cominciato nella notte, quando un detenuto extracomunitario ha dato fuoco alla cella; gli agenti sono intervenuti per soccorrere il recluso aprendo le sbarre, ma sono stati aggrediti con sgabelli e altri oggetti anche da un altro detenuto. Durante il tragitto verso l'infermeria, l'aggressione è ripresa con violenza; alla fine sei agenti sono rimasti feriti, tre dei quali portati in ospedale con contusione e trauma cranico.

In mattinata numerosi detenuti del Danubio, armati di lamette, coltellini e altri armi improvvisate, hanno aggredito gli agenti, ferendone due. Gli altri poliziotti hanno così deciso di non entrare nel reparto ormai occupato per protesta e per evitare altra incriminazione dopo quella di due giorni fa. Per sbloccare la situazione sono intervenuti il vicecapo del Dap Roberto Tartaglia, il provveditore regionale Antonio Fullone e il procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Alessandro Milita. Dopo alcune ore di mediazione, nel primo pomeriggio la protesta è rientrata, con la decisione di trasferire i detenuti responsabili dei disordini.

