LA PROPOSTA

VO' (PADOVA) L'ultima volta, lo scorso gennaio, il Leone del Veneto è stato attribuito a Federica Pellegrini, la Divina del nuoto. Prima di lei il prestigioso riconoscimento è andato a Federico Faggin, l'inventore del chip grazie al quale si è sviluppata la rivoluzione tecnologica del computer. E prima ancora allo scrittore Ferdinando Camon, ai Medici con l'Africa Cuamm, a Pierre Cardin, Andrea Zanzotto, Giovanni Rana, Claudio Scimone e i Solisti Veneti, fino allo scomparso patriarca di Venezia Marco Cè. L'anno prossimo potrebbe toccare a un intero paese: il Leone del Veneto agli abitanti di Vo', i tremila cittadini che dopo essere rimasti in quarantena per due settimane sottoponendosi ai tamponi per ben due volte, hanno accettato di partecipare allo studio del professor Andrea Crisanti per consentire uno studio sul coronavirus. Da due giorni in paese c'è la fila di gente per il prelievo del sangue e per un terzo giro di tamponi.

«I cittadini di Vo' dovrebbero avere una onorificenza - ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - Andrebbe segnalata al Capo dello Stato una comunità che si mette a disposizione, bambini compresi, per uno studio sul Codiv. È un fatto di civiltà. Nei primi due giorni sono stati fatti 1650 prelievi. È innegabile: gli abitanti di Vo' ci stanno facendo fare una figura di altissima civiltà. Secondo me dovrebbero ricevere il Leone del Veneto. So che c'è un comitato che decide, ma chiedo che si valuti».

LE REAZIONI

«Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra legata a un solo imperativo: dare il nostro contributo per fermare la pandemia. Ci fa piacere che il presidente Zaia lo abbia notato», ha detto Giuliano Martini, sindaco-farmacista del Comune in provincia di Padova. Nel cluster euganeo, primo focolaio Covid del Veneto e secondo in Italia insieme a Codogno, l'Università di Padova ha avviato infatti un'ulteriore ricerca per approfondire le conoscenze sul comportamento del coronavirus. Su 3.300 abitanti, ben 2.700 tra venerdì e ieri si sono messi in coda per sottoporsi al tampone - il terzo da quando a Vo' è scoppiata l'epidemia - e al prelievo del sangue che permetterà agli scienziati padovani di verificare la risposta anticorpale e di mappare il genoma dei cittadini per capire le eventuali correlazioni tra le caratteristiche genetiche degli individui e il manifestarsi della malattia. «Qui c'è una grande sensibilità per aiutare il prossimo. E in questo momento l'unico aiuto che potevamo dare era sottoporci al nuovo studio, fornendo alla comunità scientifica informazioni importanti per sconfiggere il virus afferma Martini . Abbiamo accettato con determinazione e tenacia. La disgrazia che ci è successa ci ha permesso almeno di aiutare la scienza». Vo' infatti è un caso di studio unico al mondo: diventato focolaio il 21 febbraio scorso, grazie alle due settimane di quarantena scattate subito dopo, è riuscito a sconfiggere il Covid-19 passando da 88 contagi totali a soli 3 casi attualmente positivi. Tre le vittime, tra cui la prima della nostra penisola: il 77enne Adriano Trevisan.

Maria Elena Pattaro

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA