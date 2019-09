CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAVENEZIA Condividono la filosofia, non i blitz che recano danno a eventi pubblici, tanto più se si tratta di eventi che mettono al centro la cultura. In sostanza, la protesta per il clima va bene, le occupazioni no. La prima a pensarla così è Ségolene Royal, l'ex ministro della cultura francese, che oggi è presidente di Cop 21 e fondatrice di Desirs d'avenir pour la planete. Royal, ieri a Venezia, ha sostenuto la presentazione di una proposta di legge, che vede come primo firmatario il deputato Pd Nicola Pellicani, per far...