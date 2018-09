CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTATutti in classe con il vaccino, compresa la maestra. E i professori, i bidelli, il preside, la cuoca e tutta la segreteria al completo. Un emendamento al Milleproroghe, presentato da Forza Italia, chiede infatti che le vaccinazioni obbligatorie siano tali anche per l'intero personale scolastico. Altrimenti la copertura a scuola è a rischio. Ma la richiesta potrebbe mandare in tilt le scuole e gli ambulatori medici. L'obbligo infatti, in questo modo, si estenderebbe dai circa 8,6 milioni di studenti tra scuole statali, paritarie e...