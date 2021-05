Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTATRIESTE Dall'altra parte dell'Atlantico, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato quello che ha chiamato «un grande giorno per l'America». Da New York a Los Angeles, chi ha ricevuto due dosi di vaccino può abbracciarsi, stringere mani, riunirsi anche al chiuso senza distanziamento né mascherine. In sintesi, vivere. Come prima della pandemia. Quel modello americano piace anche a Massimiliano Fedriga. E, da...