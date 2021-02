IL CASO

ROMA Indennizzi automatici e rapidi in caso di nuove chiusure grazie ad una cabina di regia più ampia, con dentro Mise e Mef, per legare a doppio filo la gestione della pandemia alla ripresa economica. Si tratta di una delle proposte avanzate ieri sera ufficialmente al governo Draghi dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.

Nel corso di un vertice con il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, e in vista del Consiglio dei ministri di stamattina (che però non dovrebbe esaminare il documento a quanto si apprende, sul punto verrà «calendarizzato a brevissimo un altro vertice»), i rappresentanti dei territori hanno infatti presentato un testo congiunto da cui si evince soprattutto la volontà di rilanciare la gestione dell'emergenza sanitaria, spingendo perché si tengano maggiormente in conto i fattori economici.

«In via strutturale - si legge all'interno del documento congiunto - lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori» deve anche attivare «gli indennizzi», garantendo «la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento». Ovvero se una Regione finisce in zona rossa o in zona arancione anche per decisione dei governatori e non dell'esecutivo, si deve fare in modo che in automatico scattino i ristori per le attività chiuse, senza necessità di attendere ogni volta nuove iniziative in tal senso da parte del governo. La contestualità giudicata ormai imprescindibile dalle Regioni.

E proprio per questo, per rendere immediato il processo, le Regioni (presenti ieri tra gli altri i governatori del Veneto, Luca Zaia, del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lombardia, Attilio Fontana, del Molise, Donato Toma, della Calabria, Nino Spirlì oltre al presidente dell'associazione sindaci Antonio Decaro, primo cittadino di Bari) chiedono soprattutto un ampliamento della cabina di regia politica - dunque non quella istituita dal ministero della Salute per monitorare l'andamento della pandemia con dentro gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità e del Consiglio superiore di Sanità - portando tra i decisori anche i ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia accanto a Salute e Affari Regionali. La presenza del leghista Giancarlo Giorgetti, del tecnico Daniele Franco e della forzista Gelmini, secondo i governatori permetterebbe «di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese», per cercare di evitare alcune delle situazioni spiacevoli createsi n

In pratica, si punta a far sì che il principio di massima precauzione che ha guidato le azioni governative sin dall'inizio della pandemia, sia mediato dalla presenza di tecnici che non perdano di vista l'impatto delle singole misure su ogni attività o categoria professionale.

Una posizione che, si apprende, non sarebbe affatto vista di cattivo occhio dall'esecutivo che quindi, non appena si incontrerà per valutare specificatamente il dossier delle Regioni (a breve, in vista della scadenza del Dpcm del 5 marzo) potrebbe dare il suo assenso.

Le indicazioni messe nero su bianco dai governatori, a livello economico, comprendono anche la richiesta indirizzata al governo di «condividere maggiormente i provvedimenti e garantire sempre i risarcimenti sia nel caso di provvedimenti restrittivi di livello nazionale che regionale». In particolare, per le Regioni è necessario condividere maggiormente «i provvedimenti», insistendo sul preavviso congruo che il governo deve garantire per evitare il caos come per lo sci e i ristoranti aperti/chiusi nel corso del fine settimana.

L'ipotesi che circola è che l'analisi del monitoraggio venga quindi anticipata all'inizio della settimana (e non il venerdì come accade ora) per non far più arrivare la decisione sulle colorazioni delle zone troppo a ridosso del week end.

Francesco Malfetano

