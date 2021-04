Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROGRAMMAZIONEVENEZIA Se arriveranno i vaccini, se non ci saranno interruzioni nelle forniture, se le previsioni saranno confermate: fatte queste premesse, i liceali che si apprestano a sostenere la maturità possono già segnarsi la data nel diario: prima l'esame, poi la vacanza, poi l'Università. E, in mezzo, una bella puntura al braccio sinistro per liberarsi dall'incubo del Covid. I giovani dai 19 ai 16 anni saranno gli ultimi a...