LA PROFILASSIVENEZIA Vaccini di notte. Vaccini a Pasqua e a Pasquetta. Vaccini nei parcheggi. In farmacia. Nelle fabbriche e nelle aziende. Ovunque, ma a una condizione: che i sieri, davvero, arrivino. «Li stiamo finendo, a Padova stanno per andare solo verso i richiami», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. Ieri Pfizer ha rispettato la tabella di marcia consegnando le 83mila attese dosi, in settimana dovrebbero arrivare le 100mila...