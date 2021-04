Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Succede quando si vaccina troppo e le dosi scarseggiano o tardano ad arrivare. È come nei film di guerra: si comincia con un bombardamento di palle di cannone, ma alla fine, se non arriva la cavalleria, restano poche cartucce da sparare. Il Veneto è così: mercoledì ha raggiunto la cifra record di 37.276 iniezioni, è al primo posto in Italia nel rapporto dosi somministrate su dosi ricevute (91,6%) ed è sempre primo...