LA PROFILASSIVENEZIA «Siamo andati a trovarli uno ad uno, casa per casa, e in 18mila ci hanno detto che non vogliono vaccinarsi. Il 5 per cento degli over 80, che in tutto il Veneto sono 358.540, ha detto no al vaccino anti-Covid. Cosa possiamo farci? Niente». Luca Zaia lo dice a Marghera, durante la quotidiana diretta e social e televisiva, e tra chi lo ascolta ci sono anche i consiglieri regionali del Partito Democratico. Che di fronte...