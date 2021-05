Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA «Questa è l'ultima chiamata, poi i sessantenni dovranno mettersi in coda, non saremo in grado di garantire corsie preferenziali». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è rivolto ieri ai cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni che ancora non si sono vaccinati e non hanno neppure prenotato. Si tratta di 244.892 persone, cioè il 40 per cento dell'intera coorte dei sessantenni, posto che...