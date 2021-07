Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Prosegue la campagna di profilassi in Veneto. Stando al bollettino diffuso dalla Regione, lunedì sono state somministrate 38.681 dosi, per un totale dallo scorso 27 dicembre di 4.404.529 somministrazioni. In Veneto le persone residenti che hanno avuto almeno una dose sono 2.752.352 (il 56,7% della popolazione totale), quelle che hanno completato il ciclo 1.635.535 (33,7%). Per quanto riguarda le fasce di età, gli over...