Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA «Non intasatemi il cervellone», aveva supplicato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Figuriamoci. Quando, poco prima delle 13, il governatore ha annunciato in diretta social e televisiva che di lì a tre ore sarebbero state aperte le prenotazioni per i baby boomer, stuoli di cinquantenni hanno estratto dal portafoglio la tessera sanitaria, ripassato a memoria il codice fiscale, ché quello ormai è come la...