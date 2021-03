Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA In Veneto due ultraottantenni su dieci sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19, cioè hanno ricevuto non solo la prima dose, ma anche il richiamo. Un anziano su due, per la precisione il 51,1%, ha ricevuto invece almeno una dose, dunque finalmente più della metà della popolazione anziana over 80 è stata parzialmente immunizzata. È tanto? È poco? Probabilmente al 48,9% di veneti che ancora non hanno...