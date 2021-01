LA PROFILASSI

VENEZIA I veneti che si vaccineranno contro il Covid-19 potranno avere un passaporto sanitario. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. «Al momento non abbiamo affrontato il tema, ma siamo in grado di organizzarci», ha detto il governatore dopo aver saputo che il Lazio è pronto a rilasciare da metà febbraio un attestato a chi si vaccinerà. «Siamo in grado di dare il certificato anche noi, chi ce lo chiede lo avrà - ha detto Zaia -. In realtà noi stavamo pensando a un passaporto vaccinale».

Per quanto riguarda la fornitura dei vaccini, il presidente del Veneto è fiducioso: «Sembra che Pfizer torni a regime con le consegne e che ci sia anzi una timida apertura. A questo punto le carte bollate non ci servono, preferiamo avere i vaccini. Il governo ci ha confermato di voler adire le vie legali per tutela, io ho detto che se ci sono inadempimenti è giusto si proceda. Ma nel momento in cui mi danno tutti i vaccini, con il recupero, dico che è meglio non si perda tempo».

IL PIANO

Oggi dovrebbero arrivare le 50mila dosi di Pfizer che saranno utilizzate per completare i richiami. Sia Zaia che l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin hanno confermato che la prima fase del piano vaccinale veneto prevede la somministrazione del farmaco a 185mila persone tra operatori sanitari del pubblico e del privato, operatori e ospiti delle case di riposo. Stante i ritardi nella consegna si sta pensando a un aggiornamento del programma. Intanto Lanzarin ieri ha incontrato gli ordini professionali dei medici che hanno sollevato il problema del personale non sanitario che ha ricevuto comunque il vaccino: «14%? A noi quella cifra non corrisponde - ha detto l'assessore -. In Veneto il personale non sanitario cui è destinato il vaccino è stimato sul 9,8%. Stiamo parlando di amministrativi, autisti delle ambulanze, addetti alle pulizie. Tutta gente che è in ospedale e che rientra nel piano vaccinale del commissario nazionale per l'emergenza Domenico Arcuri». Ma arriveranno i vaccini per completare i richiami? Zaia ha ribadito di essere fiducioso: «Non solo si stanno valutando nuovi vaccini, ma le consegne dell'azienda farmaceutica Pfizer, secondo quanto riferito anche dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dalla prossima settimana saranno a regime». A ieri sera risultavano in Veneto 18.560 vaccinati, in Italia 132.739.

E mentre l'eurodeputata leghista Rosanna Conte ha presentato un'interrogazione alla Commissione Ue sulle gravi clausole del contratto con Pfizer e sugli accordi paralleli tra io colosso farmaceutico e la Germania, il Cavv-Csv Venezia ha chiesto che anche i volontari della sanità vengano vaccinati insieme a medici e personale sanitario.

I COLORI

Dalla prossima settimana il Veneto si aspetta di essere promosso in fascia gialla. «In Veneto l'indice Rt è basso, abbiamo il secondo migliore indice di trasmissione del contagio di tutta Italia, noi 0.81, la Campania 0.76. Nessuna baldoria, però è pur vero che stiamo tirando un minimo di sospiro di sollievo», ha detto Zaia. Nella giornata di domenica sono stati eseguiti 15.554 tamponi totali tra molecolari e antigenici rapidi che hanno consentito di trovare 533 positivi: «Il cambio di scenario - ha precisato Zaia - è sempre repentino, ma l'incidenza dei casi sui tamponi è del 3,43%, e si è abbassata moltissimo. Nel picco avevamo 480 casi ogni 100 mila abitanti, la scorsa settimana siamo scesi a 170».

Il bollettino delle 17 di ieri ha registrato 602 nuovi casi positivi, per un totale dall'inizio della pandemia di 306.534 contagi. «Va detto chiaramente che il Veneto questi contagi se li è andati a cercare - ha detto Zaia - perché se non avessimo fatto tutti questi tamponi non avremmo trovato nessun positivo». Settantadue le vittime nelle ultime ventiquattr'ore. Tante? Certo, ha detto il governatore, ma altrove va anche peggio: «Siamo l'ottava regione in Italia per mortalità, ma si parla solo del Veneto».

Alda Vanzan

