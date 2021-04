Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Dottore, ho il polistirolo alto. Una volta era una battuta, adesso rischia di diventare una scusa per superare la coda e farsi vaccinare per primi. «Abbiamo ricevuto autodichiarazioni di persone che sostenendo di avere l'ipercolesteromia esigevano la dose immediata», ha raccontato, scuotendo la testa, il governatore del Veneto Luca Zaia. Sono i paradossi della profilassi anti-Covid: ultraottantenni che non vogliono...