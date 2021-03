Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Azzerare le scorte e vaccinare a nastro. Rassicurata dalla gestione commissariale del generale Figliuolo sul fatto che le forniture ci saranno, la Regione del Veneto ha deciso di dare fondo ai magazzini e di somministrare più dosi possibili. E se, malauguratamente, le dosi per i richiami non arrivassero in tempo allo scadere del 21° giorno come richiede, ad esempio, il vaccino Pfizer? «Un giorno in più, un giorno in...