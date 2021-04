Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Arrivate. In ritardo, sempre poche rispetto al fabbisogno, ma adesso ci sono. Dopo essere state smistate a Pratica di Mare, ieri mattina sono giunte in Veneto 110mila dosi di vaccino Astrazeneca e 36mila di Moderna. Che, sommate alle 83mila di Pfizer consegnate ancora martedì scorso (e per buona parte già consumate), portano la fornitura settimanale a 229mila dosi. Di Pfizer, in realtà, resta ben poco, e con le 146mila...