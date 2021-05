Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Alla Pia Opera Ciccarelli, una casa di riposo di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, 18 operatori sono stati sospesi dal lavoro. Motivo: non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid-19. È solo l'ultimo fatto di cronaca. Prima c'è stato Belluno, dove 61 dipendenti dell'Ulss Dolomiti e di 4 case di riposo sono ricorsi alle carte bollate pur di non farsi somministrare il vaccino. E prima ancora era successo a...