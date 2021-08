Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Non possiamo immaginare che attorno ai vaccini si consumi una terrificante disuguaglianza per cui il vaccino non è un diritto di tutti ma un privilegio di chi lo può acquistare. Non è sostenibile ed è sbagliato sul piano etico e sul piano dei valori fondanti della nostra Costituzione. Ma io credo che sia sciocco anche sul piano dei nostri interessi. Non ci si salva da soli, se non aiuteremo tutti i paesi del mondo a vaccinarsi, molto...