La Procura vuol ricostruire la catena di comando

L'INCHIESTAGENOVA La visita degli uomini della guardia di finanza negli uffici del ministero dei Trasporti è stata lunga e meticolosa. Tant'è che le perquisizioni sono proseguite anche ieri mattina, con altri documenti prelevati dai computer della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali. «Materiale interessante sotto il profilo dei controlli - spiegano fonti investigative - serve per ricostruire nel tempo la catena di comando». E, a cascata, procedere alle iscrizioni nel registro degli indagati per il crollo...