La Procura smentisce la capitana: «Non c'era uno stato di necessità»

L'INCHIESTAROMA Per la procura di Agrigento ci sono due punti fermi nell'indagine a carico della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete: a bordo della nave della Ong tedesca non c'era uno stato di necessità che giustificasse l'ingresso nel porto di Lampedusa, forzando il posto di blocco di polizia giudiziaria, e lo speronamento della motovedetta della Guardia di finanza, posizionata in segno di sbarramento davanti alla banchina, è stato fatto «con coscienza e volontà». È la tesi del procuratore capo Luigi Patronaggio, che ieri,...