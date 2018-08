La procura: non è razzismo I vescovi: Salvini si moderi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONon è stata provocata dall'odio razziale l'aggressione ai danni di Daisy Osakue, l'atleta della nazionale italiana di origini nigeriane, colpita all'occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri. È la tesi della procura di Torino, che sull'aggressione ha aperto un fascicolo per lesioni: per il momento, la pm Patrizia Caputo ha deciso di non ipotizzare l'aggravante xenofoba. Intanto la polemica politica non accenna a placarsi, registrando pure un duro scontro fra Chiesa e Lega, attraverso un editoriale del quotidiano...