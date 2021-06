Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROCEDURAPORDENONE L'operazione legata all'offerta di pubblico acquisto delle azioni che costituiscono circa il 17 per cento del capitale sociale di FriulAdria annunciata ieri dal socio di maggioranza Crédit Agricole Italia si svilupperà da qui al prossimo autunno. I tempi della procedura non sono ancora certi in quanto dipendono dai tempi di approvazione dell'offerta da parte di Consob. Ma sulle tempistiche dell'operazione il gruppo...