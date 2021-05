Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«La priorità è porre le basi per una riunificazione economica e sociale del Paese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci aiuta a fare questo balzo in avanti». Lo ha spiegato la ministra del Sud Mara Carfagna sottolineando che per il Mezzogiorno «c'è una quota di 82 miliardi nel Pnrr, che diventano 130 miliardi se si aggiungono i fondi strutturali e quelli del React Eu». «L'impiego di questi fondi - ha sottolineato -...