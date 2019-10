La prima volta di Lamorgese Salvini la sfida sui trasferimenti e lei: tu nei hai fatti anche di più `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Matteo Salvini pubblica una circolare del ministero dell'Interno che redistribuisce una novantina di migranti in vari centri d'accoglienza, e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, per la prima volta, va su tutte le furie. Fedele all'impegno assunto di apparire il meno possibile, affida ai suoi uffici il compito di stilare una replica al suo predecessore che, per esigenze di propaganda, o per effettiva non conoscenza, si era scandalizzato sui social accusando Conte e la ministra di aver ripreso con la redistribuzione....