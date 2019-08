«La prima regola: mai improvvisare Affidarsi alle guide e niente Rambo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«C'è più interesse per gli sport estremi e per la natura, però non ci rendiamo conto che spesso non può essere dominata». Michael Bolognini ha 35 anni e di attività all'aperto se ne intende. Originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è master in tecniche sopravvivenza, istruttore di sport estremi, guida escursionistica e fondatore della Geographical Research Association. «Quando si fanno certe attività non si può improvvisare nulla - spiega - i più inesperti devono farsi guidare» ma devono anche essere fortunati a non...