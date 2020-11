LA PREVISIONE

PADOVA «Penso sia stato giusto investire tante risorse nel vaccino e mi auguro che arrivi il prima possibile, ma raggiungerà la popolazione a metà o fine dell'anno prossimo, se tutto va bene» e nel frattempo bisogna mettere in sicurezza la popolazione e per farlo serve «un sistema di sorveglianza che permetta, una volta che i casi saranno diminuiti grazie alle misure restrittive che saranno introdotte, di tenerli bassi. Altrimenti entriamo in una spirale». È il pensiero di Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova e direttore del Dipartimento di medicina molecolare. «Dobbiamo creare un'alternativa, creare una polizza assicurativa, per evitare una terza e una quarta ondata, perché, per quanto sia remota, esiste sempre la possibilità che lo sviluppo di un vaccino trovi un intoppo». Questo sarà possibile, ha aggiunto Crisanti, progettando un sistema «basato sulla capacità di fare test rapidi molecolari, e non quelli antigenici perché danno troppi falsi negativi; l'utilizzo di strumenti informatici, come la app Immuni, che siano in grado di rintracciare i cluster e anche prevedere dove potrebbero essere e, infine, creare la logistica per portare i test dove servono sul territorio».

